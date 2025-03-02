واشنطن تحمل الدول الأوروبية مسئولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، اليوم الأحد، إن الدول الأوروبية يتعين عليها أن تتحمل مسئولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية الخاصة، مشيرًا إلى أن مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا حاليًا سابق لأوانه، ولا بد أولًا دفع أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات.

وقال "والتز"، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "من الضروري أن يتولى الأوروبيون الريادة في توفير الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا كجزء من مساهمة أوروبا في دفاعها".

وأضاف أن مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الوقت الراهن "تشبه مناقشة ضمان منتج قبل حتى تقرير شرائه، فنحن نعمل على دفع طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات، لكن البعض يستعجل الأمور".

في سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "تصرفات فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في البيت الأبيض محاولة لعرقلة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا".

وقال روبيو، في تصريحات لقناة "إيه بي سي" الأمريكية نقلتها وكالة سبوتنك اليوم: "السؤال الآن هو ما إذا كان بوسعنا إجبار الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات؟ هذا هو هدفنا، لا تفعلوا أي شيء من شأنه أن يعيق ذلك، وهذا ما فعله زيلينسكي، للأسف".

وأضاف روبيو، حول آفاق حل الصراع: "طلبت من وزراء خارجية أوروبا الذين التقيتهم أن يخبرني برأيه في كيفية تطور الأمور، أغلبهم ليس لديه خطة".