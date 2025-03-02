اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، اليوم الأحد، أن سلوك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو الذي أدى إلى وقوع المشادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال والتز، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن زيلينسكي "لم يأت للبيت الأبيض بحسن نية وإيماءاته ونظراته في البيت الأبيض كانت غير محترمة".

انتقد المسئول الأمريكي زيلينسكي، قائلا إن أوكرانيا "بحاجة إلى زعيم يمكنه التعامل مع الولايات المتحدة وروسيا وإنهاء الحرب"، معتبرا أن زيلنسكي "ليس قائدا في وقت الحرب مثل تشرشل".

كما عاد والتز للتأكيد على انتقادات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للرئيس الأوكراني خلال اجتماع، الجمعة، بشأن تقديم الشكر للولايات المتحدة لدعهما بلاده، قائلا: "أنفقنا المليارات في أوكرانيا وزيلينسكي لا يظهر الامتنان".

وشدد على أن الولايات المتحدة "تسعى لنهاية دائمة للحرب في أوكرانيا مع ضمانات أمنية، بقيادة أوروبية"، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب تلقى اتصالين من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره الإيطالية جورجا ميلوني بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا.

وانطلقت، اليوم الأحد، قمة أوروبية في لندن بمناقشة مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا بحضور رئيسها.