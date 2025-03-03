ستارمر يحشد الدعم الأوروبي لتعزيز الحدود ومساندة أوكرانيا

حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نظراءه الأوروبيين اليوم الأحد على دعم حدودهم وإلقاء كامل ثقلهم خلف أوكرانيا مع إعلانه عن الخطوط العريضة لخطة لإنهاء الحرب الروسية.

وقال: "يجب على كل دولة أن تساهم في ذلك بأفضل طريقة ممكنة، وأن تجلب قدرات ودعم مختلفين إلى الطاولة، ولكن يجب أن تتحمل جميعها مسؤولية العمل، وأن تزيد كل منها من نصيبها من العبء".

ويأتي حث ستارمر لزملائه القادة الثمانية عشر على ضرورة أن يقوموا بحمل ثقيل من أجل أمنهم بعد يومين من ظهور الدعم الأمريكي لأوكرانيا في خطر عندما انتقد الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقال إنه لم يكن ممتنا بما فيه الكفاية للدعم الأمريكي.

وطغى التوبيخ الاستثنائي على الاجتماع. واستغل ستارمر الفرصة كجزء من جهوده الأوسع نطاقا لسد الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة وأيضا لإنقاذ ما بدا وكأنه بداية لعملية سلام قبل مشاحنة يوم الجمعة.

وقال ستارمر إنه عمل مع فرنسا وأوكرانيا على خطة لإنهاء الحرب وأن مجموعة القادة، ومعظمهم من أوروبا، قد اتفقوا على أربعة أمور.

وأخيرا، قال ستارمر إن القادة سيعملون على تشكيل "تحالف الراغبين " للدفاع عن أوكرانيا وضمان السلام.

وأضاف: "لن تتمكن كل دولة من المساهمة، لكن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي. بل على العكس، الدول المستعدة ستكثف التخطيط الآن بجدية وإلحاح حقيقي. المملكة المتحدة مستعدة لدعم ذلك عبر نشر قوات على الأرض وطائرات في الجو، إلى جانب الدول الأخرى."