ماليزيا: وزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران حاملة طائرات فرنسية لتعزيز التعاون البحري

صعد وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين وقائد القوات المسلحة الماليزية محمد نظام جعفر على متن حاملة الطائرات التابعة للبحرية الفرنسية، إف إس شارل ديجول، اليوم الأحد، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون البحري الإقليمي.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تواجد حاملة الطائرات إف إس شارل ديجول في المياه الماليزية خلال انتشارها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقا لما ذكرته صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية.

وكان في استقبال خالد نور الدين ونظام جعفر، اللذان كان يرافقهما وفد، السفير الفرنسي لدى ماليزيا أكسل كرو وقائد مجموعة حاملة الطائرات الهجومية الأميرال بحري جاك ميلار.

وتلقى الوفد إحاطة حول قدرات حاملة الطائرات ومهمتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تركز على أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

وشملت الزيارة أيضا عروضا حية لعمليات حاملة الطائرات، بما في ذلك الإقلاع بواسطة أجهزة قذف، وعمليات هبوط بواسطة موانع، بالإضافة إلى عرض ثابت لطائرات داسو رافال المقاتلة – التي تمثل العمود الفقري لقدرات البحرية الفرنسية الهجومية.