إندونيسيا تبدأ حملة للتطعيم ضد الحصبة بعد 17 حالة وفاة

احتشد المئات من الأطفال في إندونيسيا للحصول على لقاح مجاني مضاد للحصبة اليوم الاثنين، بعدما بدأت السلطات حملة تطعيم لمواجهة تفشي للمرض أسفر عن17 حالة وفاة.

وقد أصيب أكثر من 2000 طفل في إقليم جاوة الشرقية خلال الثمانية أشهر الماضية، حسبما قال المسؤولون الذين صرحوا بأن 16 من بين الـ17 حالة وفاة وقعت في منطقة صم ينيب.

وأظهرت بيانات وكالة الصحة بالمنطقة أن اصحاب الـ16 حالة وفاة لم يكونوا محصنين ضد المرض ولم يستكملوا اللقاحات اللازمة.

ويذكر أن إندونيسيا أعلنت سابقا عن تسجيل تفشي للمرض المعد، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى الفجوات في تغطية التطعيم في أكبر دولة إسلامية في العالم.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، فإن 72%من الأطفال الـ22 مليون في إندونيسيا أقل من 5 أعوام تلقوا التطعيم ضد الحصبة العام الماضي، وفي بعض الأقاليم، كانت معدلات التطعيم أقل من 50%.

وطالبت السلطات الإندونيسية السكان ورجال الدين بدعم جهود التطعيم. وتستهدف حملة التطعيم في صم ينيب 78 ألف طفل من عمر 9 أشهر حتى ست سنوات.