بابا الفاتيكان يدعو للسلام في أنحاء العالم

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، للسلام في أنحاء العالم، وذلك في صلاته التي كتبها من المستشفى، حيث يتلقى العلاج جراء إصابته بالالتهاب الرئوي المزدوج الحاد، قائلا: "تبدو الحروب حتى أكثر عبثية".

وتم توزيع الكلمة كتابيا، بسبب مرض البابا.

واختص بابا الفاتيكان، بالذكر أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل ولبنان وميانمار والسودان وكيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، عندما ناشد الصلاة من أجل المناطق التي تمزقها الحروب.

ويمكث البابا "88 عاما" في مستشفى جيميلي بشمال غرب روما منذ منتصف فبراير الماضي.

وأعرب البابا، من المستشفى عن امتنانه للصلوات والتمنيات بشفائه من جميع أنحاء ام.