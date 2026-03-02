إسرائيل تعلن بدء معركة هجومية ضد حزب الله

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، بدء ما وصفه "معركة هجومية" ضد حزب الله اللبناني تستمر على مدى أيام.

وقال زامير، وفق بيان للجيش الإسرائيلي: "لقد أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله، ويجب الاستعداد لأيام عديدة من القتال".

وأضاف: "لسنا فقط بالخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم"، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الجهوزية الدفاعية والاستمرار في شن موجات من الغارات الجوية.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تصعيد ميداني، الاثنين، إذ شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب اللبناني.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية على الضاحية والجنوب أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى مقتل 31 مواطناً، وإصابة 149 مواطنا بجروح.​​​​​​​

وأضافت أن 20 مواطنا قتلوا في ضاحية بيروت الجنوبية وأصيب 91، فيما قتل 11 شخصا وأصيب 58 في عدة بلدات جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، الاثنين، إنه هاجم أهدافا تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان ردا على إطلاق الحزب صواريخ تجاه شمالي إسرائيل.

فيما أعلن حزب الله، في بيان، استهداف موقع عسكري شمالي إسرائيل بدفعة من الصواريخ وسرب من الطائرات المسيرة، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واغتيال تل أبيب للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأ في أكتوبر 2023، قبل أن يتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

وبوتيرة شبه يومية، تخرق إسرائيل اتفاقا لوقف إطلاق النار، سارٍ مع "حزب الله" منذ نوفمبر 2024، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة 201 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على 27 قاعدة أمريكية بدول في المنطقة، بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.