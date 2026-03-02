الوحدات المحلية تشن حملات مكثفة لرفع القمامة وتحسين الطرق بالفيوم

واصلت الوحدات المحلية لمركزي الفيوم وإطسا تنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع الإشغالات، بالإضافة إلى أعمال التجميل وتشجير الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى.

وشملت الحملات رفع تراكمات الأتربة والقمامة من ميدان عبد المنعم رياض والطريق الدائري وطريق الفيوم/تلات، وطريق سيلا/الفيوم، ومدخل قرية الشيخ فضل، مع ري وزراعة الأشجار في الجزيرة الوسطى وأمام المنشآت العامة.

كما شملت الأعمال رفع المخلفات في قرى قلمشاه، أبوجندير، الحجر، الغرق، منية الحيط، بالإضافة إلى تمهيد الطرق لتسهيل حركة المركبات والمشاة، وتحسين السيولة المرورية، إلى جانب صيانة الإنارة العامة بالمناطق المستهدفة.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة استمرار الحملات المكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتحسين الطرق، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.