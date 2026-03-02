مصرف قطر المركزي وهيئة الأسواق المالية يقرران تفعيل العمل عن بعد لموظفي القطاع المالي

أعلن مصرف قطر المركزي اعتماد نظام العمل عن بعد في جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة غدا الإثنين، على أن تحدد المؤسسات المالية الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الحضور إلى مقرات العمل.

وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور له على منصة إكس اليوم الأحد، أن قرار اعتماد نظام العمل عن بعد يأتي في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة.

من جانبها، أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية اعتماد نظام العمل عن بعد، غدا الإثنين، لموظفي الهيئة والجهات المرخصة من قبل الهيئة والخاضعة لرقابتها، على أن يستثنى من القرار الموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم الحضور إلى مقر العمل.

وأوضحت هيئة قطر للأسواق المالية، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أن قرار اعتماد نظام العمل عن بعد يأتي في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة.