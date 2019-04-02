رئيس بعثة المراقبيين الدوليين يجتمع بالفريق الحكومي اليمني

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بدأ اليوم الثلاثاء الاجتماع الثنائي بين رئيس بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة الدانماركي مايكل لوليسجارد والفريق الحكومي اليمني في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، وذلك لوضع اللمسات النهائية لآلية تنفيذ هذا الاتفاق.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن ميليشيات الحوثي حاولت منع وصول لوليسجارد إلى منطقة التماس بين القوات المقاومة المشتركة والميليشيات الحوثية، متعذرة بتحليق طائرة مسيرة.

يأتي هذا في وقت أفادت فيه مصادر يمنية بأن مليشيات الحوثي منعت عمال برنامج الغذاء العالمي من دخول مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة.