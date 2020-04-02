النجم الساحلي يوضح حقيقة تراجعه عن اتفاقه مع الأهلي بشأن كوليبالي

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي، عن حقيقة تراجع الفريق التونسي، عن اتفاقه مع الأهلي بشأن الايفواري، سليمان كوليبالي.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية بقناة النهار: "ملتزمون باتفاقنا مع الأهلي في القريب العاجل، الظروف الحالية حتمت التأخير، وسيتم تسوية الأمور في أقرب فرصة".

وكان فيصل خليفة نائب رئيس نادي النجم الساحلي قد اعترف في وقت سابق، أن ناديه تأخر في سداد قسط غرامة المهاجم الايفواري للنادي الأهلي، والمقدر بمليون و 400 ألف دولار.

وكان الأهلي قد اتفق مع النجم الساحلي على تسديد المبلغ على مدار عام ونصف إلا أن النجم مازال متباطئ في سداد المستحقات.