أكد سيرجي روبيرتو لاعب نادي برشلونة أنه يستغل فترة التوقف الحالية من أجل محاولة تعلم الطبخ، وهي الهواية التي لم يكن للدولي الإسباني أي معرفة بها، حيث يخضع لاعب النادي الكتالوني لفترة عزل صحي ذاتي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشف اللاعب الشاب في حوار مباشر عبر الإنترنت نشره نادي برشلونة: «لم أكن أعرف الكثير عن الطبخ حتى الآن، لأننا نمتلك الطباخين داخل المدينة الرياضية، كما أن زوجتي هي من تطبخ باستمرار، ولكني الآن أعد بعض الأطباق الخاصة بي».

وأوضح اللاعب الدولي أنه يتابع «الأشخاص الذين يضعون الوصفات عبر إنستجرام»، وقال إنه منبهر بهذه الهواية الجديدة.

وأضاف سيرجي رويبرتو: «الحقيقة أنني أطبخ أكثر من أي وقت مضى».

وحول قضاء فترة العزل الصحي في منزله مع زوجته وابنته وكلبه، أوضح: «البقاء باستمرار داخل المنزل أمر صعب، ولكن داخل المواقف السيئة، هناك أيضا أشياء إيجابية، مثل وجود وقت كاف للعب مع ابنتي».

ومثلما يحدث مع باقي زملائه في الفريق، ينفذ اللاعب خطة أسبوعية بالتنسيق مع الجهاز الفني، رغم أنه لا يحب التدرب منفردا.

وقال في هذا الصدد: «أتبع التعليمات اليومية التي ترسل لنا، وأتأقلم على التدرب في المساء مع أصدقائي من ريوس، جميعنا في نفس الوقت. نحفز بعضنا الآخر، ونتحدث قليلا خلال الراحة. الأمور تصبح أسهل هكذا، لأن التدرب وحيدا أمر ممل للغاية».

وأبدى صاحب الـ 28 عاما تشوقه الكبير «للعودة للتدريبات مع زملائه»، وبشكل خاص خوض المباريات، حيث قال: «في نهاية المطاف، المنافسة كل أسبوع أو كل 3 أيام هو أكثر ما نحبه، وهذا أكثر ما أفتقده. أحيانا، أشاهد بعض المباريات القديمة للفريق عبر التليفزيون، وأتشوق للعب مجددا».