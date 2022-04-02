أوكرانيا تعتزم فتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء سكان من مناطق محاصرة

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك، إنه من المقرر فتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة، اليوم السبت.

وأضافت أن تلك الممرات تشمل واحداً لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول، وبالحافلات لسكان ماريوبول المغادرين مدينة برديانسك، وفقا لوكالة رويترز.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع مصور بث مساء أمس، "اليوم (الجمعة) عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق: دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا. تمكنا من إنقاذ 6266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".

وأوضحت إيرينا فيريشتشوك أن "1431 شخصا سافروا من برديانسك وميليتوبول بوسائلهم الخاصة إلى زابوريجيا. 771 من بينهم أتوا من ماريوبول".

وأضافت أن "42 حافلة من برديانسك تقل سكانا من ماريوبول و12 حافلة من ميليتوبول تقل سكانا محليين، كانت في طريقها مساءً إلى زابوريجيا"، متحدثة عما مجموعه "أكثر من 2500 شخص".