عملاء يطالبون موزعى السيارات بتسليمهم الحجوزات بالأسعار القديمة

بعض الشركات تستجيب لمطالب الحاجزين.. وأخرى تماطل لرفع الأسعار

طالب عدد كبير من العملاء، موزعى السيارات والوكلاء بتسليمهم السيارات بالحجوزات القديمة التى اتفقوا عليها قبل زيادة الأسعار أخيرا بعد تماطل الموزعين عن تسليمها.

وقال متضررو حجز شركة غبور فى بيان نشروه: «نريد توضيحا من غبور يتضمن أسعار السيارات التى تعاقدنا عليها قبل القرارات الاقتصادية الأخيرة»، مطالبين بـ«تثبيت سعر السيارة بالسعر المثبت فى الفاتورة أثناء الحجز لكل من قاموا بالحجز حتى تاريخ 21 مارس، سواء من قاموا بدفع المبلغ بالكامل أو من دفعوا جزءا من مقدم الحجز».

فيما طالب متضررو حجز سيارات أوبل، الشركة بتسليمهم السيارة بالسعر الرسمى والذى تم ذكره فى إيصالات الحجز، وذلك لجميع حاجزى السيارات.

وقالوا فى بيانهم: «لا نقبل بتأخير القرار؛ حيث إنه يضر جميع حاجزى سيارات أوبل وبسمعة شركة منصور أيضا الوكيل الحصرى للعلامة أوبل»، مطالبين مجموعة منصور بالالتزام بجميع بنود وشروط الحجز المتفق عليها.

ليس غبور فقط، فقد قال متضررو حجز شركة الطارق، إن الشركة لم تسلم العملاء الذين حجزوا سيارات سوزوكى والسيارات الأخرى قبل 21 مارس، مطالبين الشركة بتوضيح موقفها.

وردت الشركة فى بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بأنها ملتزمة بجميع تعاقداتها والتزاماتها، وأن الشركة مستمرة فى تسليم العملاء من يوم 22 مارس بصورة طبيعية للعملاء المستحقين.

لكن الشركة فى بيانها لم توضح عما إذا كانت ستقوم بتسليم العملاء السيارات التى تم حجزها بالسعر القديم أم لا.

بينما، أعرب متضررو حجز نيسان قشقاى، عن استيائهم بسبب قيامهم بحجز السيارة الجديدة يوم الإعلان عنها، ومع ذلك لم تتوافر السيارة بالسعر الرسمى، بالرغم من أنه كان يتم بيعها بأوفر برايس كبير. واستجابت شركة دينامكس وكيل سيارات فيات فى مصر، للحاجزين، وقال إنها ستلتزم بجميع بنود وشروط الحجز المبرم بينها وبين حاجزى السيارات بنسب المتفق عليها، إلى جانب تحملها الزيادات التى نتجت عن فروق الأسعار حتى وقت تسلم العملاء سياراتهم طبقا للتاريخ المذكور فى استمارة الحجز.

يأتى ذلك بعدما لجأ العملاء المتضررون، إلى جهاز حماية المستهلك بهدف التدخل وإلزام الشركة بشروط التعاقد باستمارة الحجز حيث إن السعر المتفق عليه نهائى وغير قابل للتعديل وبكامل مواصفات السيارة كما موضح بالعقد، مشيرين إلى أن موقف الشركة الحالى هو موقف ضبابى غير واضح مما أثار الكثير من البلبلة بين العملاء، حسب ما ذكر العملاء فى بيان لهم.

كما أبقت شركة دايموند موتورز وكيل ميتسوبيشى موتورز فى مصر، على سعر موديلات ميتسوبيشى موتورز 2022 للعملاء الحاجزين حتى يوم 21 مارس 2022 عن طريق معارض توكيل دايموند موتورز (أبو رواش والقطامية) بدون أى زيادات فى السعر وذلك حتى استلامهم سياراتهم المحجوزة فى الموعد المحدد والمتفق عليه وسوف تتحمل شركة دايموند موتورز أى فروق مترتبة فى التكلفة والتى نتجت من الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة الشحن.

كما استجابت مجموعة «IFG» جروب لحاجزى سيارات ساوايس «DX3» وقررت تسليمهم السيارات بالسعر القديم قبل الزيادات، وبخصومات أيضا.