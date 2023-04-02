الداخلية: مباراة الأهلي والهلال لم تشهد أي تجاوزات من الجماهير

نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله بـ«مقطع فيديو» عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بأحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود تجاوزات من الجماهير بإحدى مباريات كرة القدم بين الأهلي والهلال السوداني والتى أقيمت باستاد القاهرة بتاريخ أول إبريل الجارى.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «إنه بالفحص تبين تركيب مقطع صوتى قديم منذ عام 2013 على مقطع فيديو تم تصويره من داخل الإستاد».

وأضافت: «أن المباراة لم تشهد أية تجاوزات وأن ذلك يأتى في إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبة وتشويه صورة جماهير الكرة المصرية وإحداث الوقيعة بينهم».

وأشارت الوزارة ؟إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى مقطع الفيديو المشار إليه.