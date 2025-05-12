ضبط شخص يدير كيانا تعليميا لتزوير الشهادات الدراسية في الجيزة

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

استهدفت الأجهزة الأمنية الكيان المُشار إليه وعثر بداخله على شهادات دراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان، عدد من استمارات التسجيل ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.