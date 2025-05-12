مسئولة فلبينية: اصطفاف طوابير منذ الصباح للتصويت مؤشر إيجابي على حرص الفلبينيين على الانتخاب

قال المجلس المسئول عن التصويت في الفلبين، إن اصطفاف الطوابير الطويلة صباح اليوم الاثنين؛ من أجل المشاركة في التصويت، يعد مؤشرا "إيجابيا" على حرص الفلبينيين على التصويت في الانتخابات الوطنية والمحلية لهذا العام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلبينية.

وقالت المتحدثة باسم المجلس آنا سينجسون، في مقابلة أجريت معها بعد ظهر اليوم الاثنين، إن المجلس لاحظ اصطفاف طوابير طويلة من الناخبين في توقيت مبكر وصل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، وهو أمر "مختلف" عن الانتخابات السابقة.

وأشادت سينجسون، بالجهود التي تبذلها لجنة الانتخابات؛ من أجل ضمان الشفافية في يوم الانتخابات.

وأضافت أنه بحلول الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، سيبدأ ظهور النتائج الأولية الجزئية وغير الرسمية.