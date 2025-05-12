مصدر أمريكي لـCNN: بدء مفاوضات سلام بشأن غزة بعد الإفراج عن عيدان ألكسندر

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أفاد مصدر أمريكي لشبكة «CNN»، اليوم الاثنين، ببدء مفاوضات سلام بشأن غزة فورًا، بعد الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل «لم تلتزم بوقف إطلاق نار من أي نوع»، مقابل إطلاق سراح ألكسندر.

وادعى نتنياهو، أن إطلاق سراح ألكسندر لم يكن ممكنا إلا «بفضل الضغط العسكري» على حماس في غزة.

وأشار إلى أن «المفاوضات ستستمر تحت النيران، في ظل الاستعدادات لتصعيد القتال».

وتناقضت تصريحات نتنياهو بشكل حاد مع رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إطلاق سراح ألكسندر.

ففي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب الإفراج عن الرهينة بأنه «خطوة اتخذت بحسن نية» وجهد من فرق التفاوض «لإنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات غيرهم إلى أحبائهم».

وقال ترامب: «نأمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى من الخطوات النهائية اللازمة لإنهاء هذا الصراع الوحشي».