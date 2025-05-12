سماء غزة بلا طائرات إسرائيلية عقب قرار حماس إطلاق سراح عيدان ألكسندر

غابت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عن سماء قطاع غزة، صباح الاثنين، لأول مرة منذ نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار أواخر فبراير 2025، بعد ساعات من إعلان حركة «حماس» اعتزامها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، بـ«غياب كامل لجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية من سماء غزة، وتوقف عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي».

من جانبها، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أصدرت تعليمات بوقف إطلاق النار في حدود الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وإنشاء «ممر آمن» لإطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان حماس، مساء الأحد، اعتزامها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، الأحد، أن الجندي ألكسندر سيعود قريبا إلى عائلته، معربا عن شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا "التطور المهم".

ووصف ترامب قرار حماس بالإفراج عن ألكسندر بأنه «بادرة حسن نية» ردا على جهود بلاده والوسطاء قطر ومصر، كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا التطور من أولى الخطوات اللازمة لإنهاء الصراع.

ورحبت كل من مصر وقطر، مساء الأحد، بإعلان حركة حماس اعتزامها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي- الأمريكي الأسير في قطاع غزة عيدان ألكسندر.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتقدر تل أبيب وجود 59 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 21 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.