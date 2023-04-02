سقوط 5 أشخاص بحوزتهم 110 طربة حشيش و9 كيلو هيروين خلال حملة في الإسكندرية والدقهلية

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القت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 110 طربة حشيش و9 كيلو هيروين و5 آلاف قرص لعقار "الكبتاجون" خلال حملة في الإسكندرية والدقهلية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومديريتى أمن (الإسكندرية، الدقهلية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في التتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر (قسم شرطة برج العرب، قسم شرطة الجمرك، مركز شرطة نبروه) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم استهدافهم وضبطهم كالتالي: ضبط 3 أشخاص حال تستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية. وبحوزتهم (36 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 9 كيلو، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول).

وضبط شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية - حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض).

وفي الدقهلية، ضبط شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه حال تواجده بمحل سكنه. وبحوزته (5 آلاف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"، 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلو، سيارة، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و665 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.