 مصرع عامل وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم حافلتي ركاب صغيرتين بالسخنة - بوابة الشروق
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مصرع عامل وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم حافلتي ركاب صغيرتين بالسخنة

أ ش أ
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 3:11 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 3:11 ص

لقي عامل مصرعه فيما أصيب 10 آخرون في حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة (ميني باص)، كانت تقلهم، مع حافلة آخر عند طريق (السويس - السخنة).
وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغا يفيد بتصادم سيارتين "كوستر" في أمام قرية ساند أ، طريق السخنة – السويس، وجرى الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين، حيث جرى نقل 10 أشخاص إلى المستشفى الأميري، ونقل آخر إلى مستشفى خاصة.
وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وأفادت المعاينة المبدئية بأن سيارتين (ميني باص) تحملان لوحات "ع ن 2269 " و"ع ر 5373" تصادما أمام ساند بيتش أ، في اتجاه السويس، "حارة البطيء"، وذلك نتيجة لعدم تقدير المسافات.

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