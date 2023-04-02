تقرير: نشاط متزايد في مفاعل تجريبي في كوريا الشمالية يشير إلى اقتراب اكتماله وتشغيله



ذكر موقع "38 نورث" الإلكتروني الأمريكي المعني بكوريا الشمالية ومقره واشنطن، في تقرير أمس السبت، أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمركز "يونجبيون" للبحوث العلمية النووية في كوريا الشمالية أظهرت مستوى عاليا من النشاط حول المجمع النووي.

وذكر التقرير أن الصور أظهرت أن مفاعلا بقوة خمسة ميجاوات في يونجبيون استمر في العمل، وأنه بدأ تشييد مبنى دعم إضافي حول المفاعل التجريبي الذي يعمل بالماء الخفيف، كما تم رصد تصريفات مياه والتي يمكن أن ترتبط باختبار نظام التبريد في المفاعل، والتي قد تشير إلى أن المفاعل على وشك الاكتمال، بحسب الموقع.

وقال موقع "38 نورث" الإلكتروني، التابع لمركز "ستيمسون" للأبحاث، إن أعمال بناء جديدة بدأت حول منطقة محطة يونجبيون لتخصيب اليورانيوم، والتي من المرجح أن تهدف إلى توسيع قدرات تحويل اليورانيوم.

وأضاف التقرير أنه يبدو أن هذه التطورات تعكس التوجيه الأخير لزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون بزيادة إنتاج البلاد من المواد الانشطارية لتوسيع ترسانتها من الأسلحة النووية.

وكشفت صور الأقمار الصناعية التي التقطت في 17 مارس الماضي عن أساسات مبنى جديد بقياس 42 مترا في 15 مترا تقريبا.

كما رصدت صور الأقمار الصناعية التي التقطت في 3 مارس الماضي، تصريفات مياه من أنبوب يصب في نهر كوريونجو علي بعد نحو 75 مترا من المفاعل. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد تصريفات المياه، ولكنها تشير إلى أن بعض الأنشطة تحدث داخل المفاعل نفسه.

وخلص التقرير إلى أن تشييد المبنى الجديد وتصريفات المياه يشيران إلى أن المفاعل التجريبي الذي يعمل بالماء الخفيف يقترب من وضعية التشغيل.