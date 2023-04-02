السعودية تنفذ خفضا طوعيا في إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا

صرح مصدر مسئول في وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، بأن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

وأوضح المصدر، أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عُقد في 5 أكتوبر 2022، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد المصدر المسئول في وزارة الطاقة، أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.