أوكرانيا: إعداد خطة من 12 نقطة لشبه جزيرة القرم بمجرد استعادتها من روسيا

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، إن أوكرانيا أعدت خطة تتألف من 12 نقطة لشبه جزيرة القرم بمجرد استعادتها من روسيا.



وقال دانيلوف، عبر فيسبوك، إن الخطة تتضمن هدم جسر القرم الذي يوفر خط سكة حديد وطريقا بريا يربط بين شبه الجزيرة والبر الرئيسي الروسي عبر مضيق كيرتش.



وأضاف أن الخطة تشمل كذلك استبعاد كل من خدموا السلطات الروسية منذ ضم شبه جزيرة القرم في 2014، مشيرا إلى أن هؤلاء المسئولين "حثالة".



واستشهد دانيلوف باجتثاث النازية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية كنموذج.



ومن المقرر أن يتم محاكمة المتعاونين مع الروس وخونة الدولة الأوكرانية في المرحلة الثانية من الخطة، حيث يستهدف دانيلوف القضاة والمدعين العامين والعاملين في الأجهزة الأمنية.



ومن المقرر أن يتم طرد الروس الذين استقروا في شبه الجزيرة بعد فبراير 2014، وسيتم إلغاء مشتريات العقارات.



وقال دانيلوف: "سيتم تنفيذ برنامج شامل لإزالة الدعاية الروسية السامة وتحييد آثارها على الوعي العام لجزء من السكان".



وأضاف أنه سيتم إطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم العديد من تتار القرم، على الفور.