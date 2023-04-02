«سكاي سبورتس» تسلط الضوء على تصريحات مرتضى منصور ضد جماهير الزمالك

سلطت شبكة «سكاي سبورتس» العالمية، الضوء على التصريح الذي أدلى به مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن منع جماهير فريقه من حضور المباريات بسبب ارتداء قمصان سوداء.

وكان منصور قد أعلن منع الجماهير التي ارتدت قمصان سوداء خلال مباراة المريخ، من حضور المباريات القادمة للفريق الأبيض، حيث قال في المؤتمر الصحفي مساء الجمعة: «أي مشجع لن يرتدي قميص الزمالك لن يدخل إلى المدرج مرة أخرى»

ونشر الحساب الرسمي لـ شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية على «إنستجرام»، صورة جماهير الزمالك من المباراة المريخ، معلقا عليها: «مرتديًا ملابس سوداء بدلًا من اللون الأبيض المعتاد، جلس حوالي 150 من مشجعي الزمالك في التشكيل خلال فوز فريقهم 4-3 على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة ، حيث شكل حوالي 30 منهم "فم" الإيموجي الذي لا يبتسم».

وأشار حساب سكاي سبورتس، إلى تصريحات رئيس الزمالك عقب المباراة، حيث ذكرت أن رئيس الزمالك قال عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: «الزمالك يرتدي الأبيض مع خطين أحمرين، كل من يريد أن يدعمنا مرحب به ولكن ليس باللون الأسود، أولئك الذين ذهبوا إلى مباراة المريخ باللباس الأسود لن يسمح لهم بالحضور مرة أخرى».