الداخلية تواصل توفر مستلزمات الأسرة بتخفيضات 60%

واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023؛ لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وقررت وزارة الداخلية، يوم السبت 18 فبراير، زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إقامة 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، و36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكل محافظات الجمهورية.

وجرى التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين؛ لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة؛ لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان"، والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة طوال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة"، والدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية؛ بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وإنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.