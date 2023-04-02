أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية في كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



وتبين إصابة كل من "قدري ج.س" 22 سنة، بكدمة في العين اليمني ونزيف بالأنف، و"علاء.ع.ج" 40 سنة، بكدمة في الذراع الأيمن واشتباه بكسر بالأنف.



كما أصيب "عمر.ع.ح" 16 سنة، بكدمتين بالجانب الأيمن والكوع، و"محمد.ع.ك" 35 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فضلا عن أن جميع المصابين من محافظة كفر الشيخ.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.