بنكا الأهلي المصري ومصر يطرحان شهادتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت و22% متناقص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، طرح شهادتين إدخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت و22% متناقص.

وقال البنكان، إن طرح هاتين الشهادتين يعكس الرؤية الايجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية و سياسة البنك المركزى المصري لاستهداف التضخم.

وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.