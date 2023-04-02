 بنكا الأهلي المصري ومصر يطرحان شهادتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت و22% متناقص - بوابة الشروق
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بنكا الأهلي المصري ومصر يطرحان شهادتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت و22% متناقص

بنكا الأهلي ومصر
بنكا الأهلي ومصر

نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 9:03 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 9:03 ص

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، طرح شهادتين إدخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت و22% متناقص.

وقال البنكان، إن طرح هاتين الشهادتين يعكس الرؤية الايجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية و سياسة البنك المركزى المصري لاستهداف التضخم.

وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.


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