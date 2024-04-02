وزير خارجية اليمن يتهم الحوثيين بإفشال مساعي السلام

اتهم وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، اليوم الثلاثاء، جماعة أنصار الله الحوثية، بإفشال مساعي السلام في اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، إن شائع الزندانى تلقى اتصالا هاتفيا من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين".

وناقش الجانبان"المستجدات على الساحتين اليمنية والإقليمية، والسبل الكفيلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، واستئناف جهود السلام".

وخلال المباحثات الهاتفية، أكد الزنداني" على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الأممي الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير مهامه".

وشدد على أن" التصعيد الحوثي الأخير(هجمات البحر الأحمر وخليج عدن) يثبت مجددًا إفشال الجماعة لمساعي تحقيق السلام في اليمن وعدم جديتهم للخوض في أي عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، وإصرارهم على مضاعفة المعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون".

بدوره، أعرب جروندبرج" عن تطلع الأمم المتحدة للعمل المشترك مع وزير الخارجية لاستئناف العملية السياسية وإعادة الأمن والسلام إلى اليمن".

كما أطلع جروندبرج الوزير اليمني" على نتائج اتصالاته وزياراته الأخيرة المتصلة بالملف اليمني، ومستجدات مساعيه المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة"، وفق البيان.

وتواصل الأمم المتحدة تحركاتها الدبلوماسية الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن الذي يشهد حربا منذ نحو عشر سنوات، بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا مسودة بتحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران من جهة أخرى، مما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.