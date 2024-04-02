مصرع شخص وإصابة 40 في انقلاب أتوبيس بطريق أسيوط - البحر الأحمر

لقي شخص مصرعه وأصيب 40 آخرين بإصابات مختلفة؛ إثر انقلاب أتوبيس بطريق أسيوط - البحر الأحمر، بنطاق الكيلو 92، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة.



كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب أتوبيس نقل عام بطريق أسيوط - البحر الأحمر، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 40 آخرين.



وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن الأتوبيس كان في طريقة من البحر الأحمر إلى محافظة سوهاج، وخلال المرور بنطاق محافظة أسيوط في ساعة مبكرة من فجر اليوم، انفجر أحد الإطارات مما أسفر عن وقوع الحادث.



وقال مصدر بمرور أسيوط، إن اللواء وائل نصار وجه بإرسال سيارات الإسعاف التي بلغ عددها 12 سيارة، وبالتنسيق بين المرور ومديرية الصحة، لافتا إلى نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجامعي وأسيوط الجديدة والإيمان وأسيوط العام.



من جهته، وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بصرف إعانات للمصابين بالتنسيق بين المحافظة والتضامن الاجتماعي وإنهاء إجراءات دفن المتوفي،

وحُرر المحضر وأُخطرت النيابة للتحقيق.