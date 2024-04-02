رئيس شركة العاصمة الإدارية: مراسم أداء اليمين الدستورية ترد على المشككين

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن إقامة مراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة في العاصمة الإدارية، يبعث برسالة إلى المشككين في جدوى المشروع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «صدى البلد»، التي تقدم تغطية مفتوحة لمراسم تنصيب الرئيس السيسي وحلف اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بمثابة حلم تحقق وتحول إلى واقع على الأرض.



وتوجه بالشكر إلى العاملين في الشركة على خروج مراسم أداء اليمين بهذا الشكل المشرف، معقبًا: «نحن نتحدث عن تنصيب رئيس الجمهورية، الأمر يحدث في أي دولة بالعالم، ونحن قدمنا الحد الأدنى»، بحسب وصفه.



وأشار إلى أن المراسم عكست قوة وتاريخ الدولة المصرية، مضيفًا: «لما فكرنا نعمل حاجة تكمل القاهرة، كان لازم تكون بنفس المستوى، والمنظر في مجلس النواب وساحة الشعب والنصب التذكاري يبرز قوة الدولة المصرية».



وبسؤاله عن الرسالة التي رغبت الشركة في إرسالها اليوم، أجاب: «الرسالة نلخصها في كلمة واحدة (حلم تحقق)، منذ 6 سنوات كان هناك حلمًا وبعض الناس شككت فيه لكنه تحول إلى واقع».



وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.



وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.



كما كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، في استقبال الرئيس لدى دخوله إلى المبنى.