بولندا تطلب توضيحات من إسرائيل بعد مقتل 7 موظفين بمنظمة وورلد سنترال كيتشن في غزة

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الثلاثاء، إنه طلب توضيحات من إسرائيل حول الغارة التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة «وورلد سنترال كيتشن» الإغاثية الأمريكية وبينهم بولندي.



وكتب رادوسلاف سيكورسكي، على منصة «إكس»: «طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة»، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص.





Osobiście poprosiłem ambasadora Izraela @YacovLivne o pilne wyjaśnienia. Zapewnił mnie, że Polska wkrótce otrzyma wyniki badania tej tragedii. Nasze @MS_GOV_PL wszczyna śledztwo.

Przyłączam się do kondolencji wobec rodziny naszego dzielnego wolontariusza oraz wszystkich… https://t.co/GAzkanCApp — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 2, 2024



وكانت منظمة «وورلد سنترال كيتشن» التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة أعلنت في بيان صحفي مقتل سبعة عناصر من فريقها في غزة بغارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية.



وأوضحت أن بين الضحايا مواطنين من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطيني.



وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على المواطنين في القطاع.