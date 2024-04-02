عزف النشيد الوطني بمناسبة وصول الرئيس السيسي إلى مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، لأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وعزفت الموسيقى العسكرية بمجرد وصول موكب الرئيس السيسي إلى المقر.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.

وعزف النشيد الوطني كما استعرض حرس الشرف، وردد الحضور «تحيا جمهورية مصر العربية» ثلاث مرات.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 39.7 مليون صوت، بنسبة 89.6% من إجمالي عدد الأصوات المشاركة.

وتشهد الجلسة إجراءات حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية بتاريخ 3 أبريل المقبل وفقا للمادة 140 من الدستور.

وتجري إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، ويحضر الجلسة وفقا للدستور أعضاء مجلس النواب.