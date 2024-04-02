زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرق اليابان

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر منطقة كبيرة من شمال شرق اليابان في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، ولكن لم يصدر تحذير من موجات مد عاتية " تسونامي"، ولكن وردت تقارير بحدوث إصابات طفيفة، بحسب ما ذكرته وكالة الأرصاد اليابانية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم نقل سيدة في السبعينيات من عمرها في مدينة هاتشينوه للمستشفى عقب أن سقطت من سريرها وأصابت رسغها الأيسر، في حين أصيبت سيدة في الثمانينات من عمرها في رأسها بعد سقوطها، بحسب ما قاله رجال الإطفاء المحليون.

وحذرت الوكالة من أن زلازل ذات قوة زلزالية أقل من 5 يمكن أن تستمر في المناطق المتضررة لنحو أسبوع.

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان في محافظة إيواته بشمال اليابان، على عمق نحو 71 كيلومترا.