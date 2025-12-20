كييف تقصف سفينة حربية روسية تبعد 1800 كيلومتر عن الساحل الأوكراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت هيئة الأركان العامة في أوكرانيا، عبر تطبيق تليجرام، اليوم السبت، أنها استهدفت بالمسيرات سفينة حربية روسية في بحر قزوين، بعد منتصف الليل.

وتبعد المنطقة أكثر من 1800 كيلومتر عن الساحل الأوكراني.

وقالت هيئة الأركان العامة، إن سفينة أوتشوتنيك (الصياد) كانت تقوم بدورية قرب منصة لإنتاج النفط والغاز لدى قصفها.

وأوضحت أنها قصفت أيضا منصة تنقيب تابعة لشركة لوك أويل، مشيرة إلى أن المنشأة تساعد في إمدادات القوات الروسية.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل، ولا تصدر معلومات بعد من الجانب الروسي.

ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات بحق شركة لوك أويل، وشركة روسنفت- أكبر شركة نفط روسية، أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وقالت واشنطن، إن العقوبات جاءت نتيجة "عدم التزام (موسكو) الجاد تجاه عملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وتقول أوكرانيا، إنها قامت بتطوير مسيرات قتالية ذات مدى أكثر من ألفي كيلومتر.

فيما أضافت هيئة الأركان العامة في منشورها "قوات الدفاع سوف تواصل اتخاذ إجراءات لتقويض القدرات الهجومية للغزاة وإجبار الاتحاد الروسي على وقف عدوانه المسلح على أوكرانيا"