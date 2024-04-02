العراق يعتزم استيراد أطرافا صناعية ذكية من ألمانيا لمصابي الحرب ضد داعش

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خولت الحكومة العراقيةـ اليوم الثلاثاءـ وزارة الداخلية للتعاقد مع شركة ألمانية لتسهيل معالجة جرحى وزارة الداخلية، الذين فقدوا أطرافهم أثناء عمليات التحرير ضدّ عصابات داعش.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ترأس اليوم إجتماعا للحكومة وخول وزارة الداخلية صلاحية التعاقد المباشر مع "شركة فرداليا" الوكيل الحصري لشركة "اوتوبوك الألمانية" في العراق المعنية بصناعة وتركيب الأطراف الصناعية الذكية.

وأوضح البيان ان هذا القرار جاء "من أجل تسهيل معالجة جرحى وزارة الداخلية الذين فقدوا أطرافهم أثناء عمليات التحرير ضدّ عصابات داعش الإرهابية".

وسيطر تتظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم داعش، على عدد من المحافظات شمالي بغداد منتصف 2014 ودارت معارك طاحنة بهدف تحريرها من قبل القوات العراقية بجميع تشكيلاتها وتوج بالنصر على هذا التتظيم أواخر عام 2017.