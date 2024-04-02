يواصل الاحتلال الإسرائيلي، استهداف منظمات الإغاثة في غزة، التي تقدم المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية للقطاع المنكوب.

وكانت منظمة المطبخ العالمي، آخر ضحايا الاحتلال، بعد أن أعلنت المنظمة أن موظفيها من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا ضمن السبعة الذين فقدوا حياتهم بفعل غارة جوية إسرائيلية في منطقة وسط قطاع غزة، يوم الاثنين الماضي.

في هذا التقرير ترصد الشروق استهدافات الاحتلال الإسرائيلي لمنظمات الإغاثة في غزة.

الأونروا

تعتبر منظمة الأونروا من أكثر المنظمات المعرضة للاستهدافات الإسرائيلية، بعد ادعاءات جيش الاحتلال بأن عاملين بالمنظمة الأممية كانوا من بين المنفذين لهجوم السابع من أكتوبر.

وفي إطار هذا السيل من الأكاذيب، نفذ الاحتلال سلسسلة هجمات على المنظمة، كان أبرزها قصف مدرسة تابعة للمنظمة في مخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة.واستشهد فيها ستة أشخاص وأصيب العشرات.

وقبل أيام، استهدف الاحتلال ملجأ تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد 14 وإصابة العشرات.

الهلال الأحمر الفلسطيني

في شهر يناير 2024، قصفت الطائرات الإسرائيلية الطابق الثامن لمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الرسمي في خان يونس والذي يشرف على إدارة أعمال الجمعية في قطاع غزة. وأسفر القصف عن استشهاد 4 نازحين بالإضافة إلى طفل رضيع وإصابة العشرات.

وفي نفس الشهر، استهدف القصف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، ممأدى إلى استشهاد 6 أشخاص، 3 منهم من طواقم الهلال الأحمر وصحفي، وإصابة العشرات.

ونددت منظمة الصحة العالمية، باستهداف الهلال الأحمر، وقالت في بيان إن عمليات القصف غير مقبولة.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن مقتل هؤلاء الأشخاص أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب احترام وحماية سيارات الإسعاف، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومرضاهم، بحسب الاتحاد.

الصليب الأحمر

في نوفمبر 2023، استهدفت قوات الاحتلال استهدفت قافلة إنسانية للصليب الأحمر الدولي، وبحسب وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، كانت القافلة تحمل مساعدات طبية وغذائية إلى مرافق صحية من ضمنها مستشفى القدس التابع للجمعية.

من جانبها قالت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية إن أن الحالة الكارثية التي يعيشها قطاع غزة تعرض حياة العاملين في المجال الطبي للخطر.

وفي بيان ذكرت الجمعية، أن استهداف إسرائيل للمستشفيات في القطاع يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة المرضى للخطر، مضيفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الفرق الطبية في قطاع غزة بإطلاق الرصاص الحي مباشرة، مما يؤدي إلى إصابة وقتل العاملين في هذا الميدان.