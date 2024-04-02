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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بملهى ليلي في إسطنبول إلى 29 شخصا

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 5:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 5:55 م

ارتفع عدد ضحايا حريق اندلع في ملهي ليلى بمدينة إسطنبول التركية يخضع للترميم إلى 29 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية، نقلا عن السلطات المحلية.

وأفادت الأناضول بأن شخصا واحدا يخضع للعلاج من إصابات خطيرة بأحد المستشفيات.

واخترقت السنة اللهب الناجمة عن الحريق الأجزاء الداخلية للمبنى المكون من 16 طابقا في منطقة بشكتاش في الجانب الأوروبي من المدينة.

ونقلت الأناضول عن مكتب حاكم إسطنبول قوله إن الحريق اندلع حوالي منتصف نهار اليوم الثلاثاء، في الطوابق السفلية للمبنى،الذي يقع به الملهى الليلي.

وتابع المكتب أن سبب الحريق لا يزال غير واضح حتى الآن، لكن من المحتمل أن يكون الحريق قد اندلع أثناء أعمال الترميم الجارية للمبنى.

وتم بالفعل اعتقال خمسة أشخاص، وفقا لما أفادت به قناة قناة "سي إن إن تورك" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفتح مكتب الادعاء العام تحقيقات فى الحادث.

وقامت الشرطة ومرفق الإطفاء بوضع حاجز أمني حول منطقة الحريق.

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