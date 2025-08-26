حقيقة تمسك الأهلي بخوسيه ريبييرو

يثير موقف خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي حالة من الجدل، في ظل تراجع نتائج الأحمر، خلال الفترة الحالية.

وقاد خوسيه ريبييرو الأهلي في 6 مباريات رسمية، تعادل في 4 منهم، وتلقى الهزيمة في واحدة، وفاز في مثلها، وحقق 5 نقاط من أصل 9 ممكنة، في بداية الدوري.

ولم تحدد إدارة النادي الأهلي موقفًا نهائيًا لخوسيه ريبييرو مع الفريق، إن كان باستمراره، أيًا كانت النتائج، أو إقالته حال التعثر أمام بيراميدز.

وتفضل إدارة الكرة في النادي الأهلي منح فرصة أكبر لخوسيه ريبييرو مع الفريق حتى بطولة كأس إفريقيا القادمة، التي ستتوقف فيها منافسات الأحمر قرابة شهر، وسيكون حينها من السهل تغيير الجهاز الفني، إن لم يثبت كفاءته، إلا أن مباراة بيراميدز القادمة تمثل في الوقت نفسه عاملًا بارزًا في تحديد القرار.

ويؤجل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي حسم موقف خوسيه ريبييرو لما بعد مواجهة بيراميدز القادمة، ففي حال تحقيق الفريق نتيجة إيجابية، بالفوز أو التعادل على أقل تقدير، فسيكون الخيار الأكبر هو استمرار الإسباني في منصبه، ومنحه فرصة لتحسين أداء ونتائج الفريق.

أما في حال تعثر الأهلي أمام بيراميدز بالهزيمة، خصوصًا إن صاحبها أداء مماثل لما ظهر عليه الفريق في المباريات الماضية، فإن النسبة الأكبر حينها هو إقالة المدرب، في ظل الضغوطات التي يمارسها بعض مسئولي النادي، لاتخاذ ذلك القرار.

ويواجه النادي الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء يوم السبت القادم، على استاد السلام، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.