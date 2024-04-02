أعلنت وزارة الأوقاف، 144 قافلة دعوية خلال الربع الأول 2024، حيث تم تسيير12 قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، إلى منطقتي رفح والشيخ زويد بمديرية أوقاف شمال سيناء من يناير وحتى مارس 2024.

وأكدت الوزارة، في تقريرها عن إنجازاتها، تسيير32 قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمديريات، شمال سيناء، والجيزة، والمنيا، والإسكندرية، وجنوب سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، والقليوبية، والدقهلية، وقنا، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنوفية، وبني سويف، وأسوان، والسويس، والغربية، ودمياط الوادي الجديد، والفيوم.

وأشارت إلى تسيير 100 قافلة دعوية على مستوى المديريات الإقليمية، كما تم تنفيذ 762 أسبوعًا ثقافيًّا، حيث تم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية.

ولفتت إلى تنفيذ 1676 مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى الجمهورية، و831 من مجالس إفتاء الواعظات وندوات التثقيف الفقهي، و480 ندوة إفتاء وتثقيف فقهي، و351 مجلس إفتاء للواعظات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، تنفيذ 17000 درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بـ1119 مسجدًا على مستوى الجمهورية، وجرى تنفيذ 13080 درسا منهجيا، و12000 درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بـ1000 مسجد، و1080 درسًا من الدروس المنهجية للواعظات بـ90 مسجدًا على مستوى الجمهورية.