ألمانيا: معدل التضخم في مارس يسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2021

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الثلاثاء، تراجع وتيرة التضخم في البلاد خلال مارس الماضي، استنادا إلى بيانات أولية، مشيرا إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت في ذلك الشهر بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من 2022، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة بلغت 2.5% في فبراير الماضي.

يشار إلى أن هذا هو أدنى معدل يسجله التضخم في ألمانيا منذ أبريل عام 2021 عندما وصل معدل التضخم آنذاك إلى 2%.

وكان معدل التضخم السنوي في ألمانيا وصل إلى 2.9% في يناير الماضي.

وأوضحت البيانات تراجع أسعار الطاقة في الشهر الماضي بنسبة 2.7% وذلك على الرغم من انتهاء برنامج تقليص أسعار الطاقة مع مطلع العام وعلى الرغم من ارتفاع تسعيرة ثاني أكسيد الكربون إلى 45 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون.

كما تراجعت أسعار المواد الغذائية في الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.7%، ويعد هذا هو أول انخفاض تسجله أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي منذ فبراير 2015.

في المقابل، ارتفعت أسعار الخدمات وفقا للبيانات الأولية بنسبة 3.7%. وارتفعت زيارة المطاعم والكافيتريات.

يذكر أنه اعتبارا من مطلع يناير الماضي عاد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدلها العادي 19% على المطاعم. وبحسب المكاتب المحلية، ارتفعت أسعار الرحلات كاملة المصاريف والرحلات الجوية في شهر عيد الفصح مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بوجه عام في مارس الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بمستواها في فبراير الماضي (على أساس شهري).

وكان معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أعلن في وقت سابق أنه يتوقع تراجع معدل التضخم في ألمانيا بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس قسم التطور الاقتصادي بالمعهد في ميونخ، تيمو فولميرسهويزر، اليوم إن التضخم "يواصل التراجع، ومن المرجح أن ينخفض إلى ما دون 2% في الصيف".

ووفقا للبيانات، انخفض مؤشر المعهد الخاص بتوقعات الأسعار إلى أدنى قيمة له منذ مارس 2021، حيث سجل في مارس الماضي 14.3 نقطة، وذلك بعد أن سجل 15 نقطة في فبراير السابق له. وفي عام 2022 كان المؤشر يتجاوز 50 نقطة.