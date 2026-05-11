الرئيس اللبناني يدعو السفير الأمريكي إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، السفير الأمريكي ميشال عيسى، وذلك لعرض مع آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي، خلال الاسبوع الجاري في واشنطن.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون، شدد أمام السفير على ضرورة الضغط على إسرائيل، لوقف إطلاق النار، والأعمال العسكرية، ونسف المنازل وجرفها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان في 14 و15 مايو الجاري.

وذكرت الخارجية الأمريكية - وفق بيان أصدرته الجمعة - «بناء على جولة 23 أبريل الماضي، التي قادها الرئيس دونالد ترامب شخصيا؛ سينخرط الوفدان في مناقشات تفصيلية تهدف إلى الدفع قدما باتفاق شامل للسلام والأمن؛ يعالج بشكل جوهري الشواغل الأساسية للطرفين».

وأشارت إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى «القطع بشكل حاسم مع النهج الفاشل الذي ساد خلال العقدين الماضيين، والذي سمح للجماعات الإرهابية بترسيخ وجودها وإثراء نفسها، وتقويض سلطة الدولة اللبنانية، وتعريض الحدود الشمالية لإسرائيل للخطر».

وأضافت أن «المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمة، واستعادة كاملة للسيادة اللبنانية على امتداد أراضيها، وترسيم الحدود، وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان».

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن كلا الجانبين «التزما» بالتعامل مع هذه المحادثات «واضعين مصالحهما الوطنية نصب أعينهما»، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستعمل على التوفيق بين تلك المصالح؛ «بطريقة تحقق أمناً دائماً لإسرائيل، وسيادة وإعادة إعمار للبنان».



وأكدت أن الولايات المتحدة ترحب بـ التزام كلتا الحكومتين بهذه العملية، وتدرك أن السلام الشامل مرهون بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع السلاح التام لـ حزب الله.

وشددت الخارجية الأمريكية، على أن هذه المناقشات تمثل «خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل»، مؤكدة أن واشنطن ستواصل دعم كلا الجانبين في سعيهما للتوصل إلى اختراق في هذا المسار.