

في أول تعليق لمدربة الأسود والنمور أنوسة كوتة، على هجوم نمر أبيض تجاه أحد العاملين في السيرك، إنها لم تكن تتخيل وقوع الحادث؛ مؤكدة أن الضحية يُدعى "محمد" وهو أحد المساعدين لها.

وذكرت في تصريحات صحفية من أمام مستشفى جامعة طنطا، أن الحادث يُعد بمثابة خطأ فني، وأكدت تحسن حالة المُساعد الذي تعرض للهجوم.

وتابعت: "لو كان حد المفروض يحصل له حاجة فهو أنا، لأني كنت جوه القفص، والمُساعد كان خارج القفص وإيده دخلت للقفص وهو ده الخطأ الفني والإداري اللي لازم نحاسب المسئول عنه".

وأبدت حرصها على سلامة المشاهدين للعرض في مدينة طنطا، مؤكدة أنها ستعود لتقديم عروض السيرك برفقة المساعد الذي تعرض للهجوم فور شفاءه.

وأضافت أن النمر بطل الواقعة، سيتم عزله وإرساله للقاهرة ليخضع لتدريب وترويض، ولن يشارك في أي عروض خلال الفترة المقبلة.

وتعرض أحد عاملي سيرك البوريفاج في مدينة طنطا، لهجوم من نمر أبيض، التهم ذراعه وفقًا للفيديو المتداول للحادث، وتم نقل الضحية لمستشفى طنطا الجامعي.