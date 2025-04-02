مشروع حزام الأرز الكوري: إنتاج 3562 طنا من بذور الأرز عالية الجودة في 7 دول أفريقية خلال 2024

أعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية الكورية (MAFRA)، وهيئة التنمية الريفية الكورية (RDA)، عن إنتاج 3562 طنا من بذور الأرز عالية الجودة وعالية الغلة في سبع دول أفريقية من خلال مشروع حزام الأرز الكوري (689 طنًا في غانا، 146 طنًا في غامبيا، 267 طنًا في السنغال، 640 طنًا في غينيا، 24 طنًا في الكاميرون، 1765 طنًا في أوغندا، و31 طنًا في كينيا).

وحزام الأرز الكوري هو أحد مشاريع المساعدة الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق القضاء على الجوع في أفريقيا من خلال إنشاء مناطق واسعة النطاق لإنتاج بذور الأرز في البلدان الأفريقية، وإنتاج بذور أرز عالية الغلة، وتزويد المزارعين بها.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية الكورية (MAFRA)، حصلت "الشروق" على نسخة منه، تجاوز إجمالي إنتاج 3562 طنًا من بذور الأرز من خلال مشروع حزام الأرز الكوري في عام 2024 هدف الإنتاج الأولي البالغ 3000 طن بنسبة 19% (562 طنًا). كما تجاوز الإنتاج 2321 طنًا المنتجة في عام 2023 بنسبة 53% (1241 طنًا).

كما أنتج مشروع حزام الأرز الكوري متوسط ​​أربعة أطنان من بذور الأرز للهكتار الواحد، بزيادة قدرها 8% عن 3.7 طن في عام 2023، وبزيادة قدرها 67% عن 2.4 طن المنتجة من خلال طرق الزراعة التقليدية في أفريقيا وأصناف الأرز المحلية. وبالتالي، من المتوقع أن يرتفع الطلب على بذور الأرز المُنتجة من خلال مشروع حزام الأرز الكوري في أفريقيا، وسيتم توفير بذور الأرز المُنتجة في عام 2024 للمزارعين في أفريقيا.

يشار إلى أن أصناف الأرز الكوري هي: (ISRIZ-6، ISRIZ-7، Korea-Mo، Agyapa، وUKAFACI-39). ويبلغ متوسط ​​إنتاجية أصناف الأرز الكوري في سيراليون وكوت ديفوار وغينيا بيساو 5.23 طن للهكتار. بينما يبلغ متوسط ​​إنتاجية أصناف الأرز المحلية في سيراليون وكوت ديفوار وغينيا بيساو 4.26 طن للهكتار.

في الوقت نفسه، ومع تزايد عدد الدول التي أعربت عن نيتها المشاركة في مشروع حزام الأرز الكوري، تعمل وزارة الزراعة والشئون الريفية الكورية (MAFRA) وهيئة التنمية الريفية الكورية (RDA)، على توسيع نطاق المشروع.

وأكملت وزارة الزراعة والشئون الريفية الكورية (MAFRA) وهيئة التنمية الريفية الكورية (RDA) دراسة الجدوى لمشروع حزام الأرز الكوري (K-Ricebelt) في جمهورية سيراليون، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية غينيا بيساو. كما أكملت الحكومة الكورية مشروع بناء حقول أرز كمنصة اختبار لتحليل قدرة بذور الأرز الكوري على التكيف مع البيئة الزراعية المحلية.

ونتيجة لذلك، أنتجت أصناف الأرز الكوري محصولا أكبر بنسبة 23% من بذور الأرز مقارنة بأصناف الأرز المحلية. وأفاد المزارعون المحليون بأن زراعة وإدارة أصناف الأرز الكوري أسهل نظرا لنضجها المبكر. وأضافوا أيضًا أن أصناف الأرز الكوري تتمتع بمقاومة قوية للتلف الناتج عن الأمراض والحشرات، ولها نكهة أغنى من أصناف الأرز المحلية.

وتعتزم وزارة الزراعة والشئون الريفية الكورية (MAFRA) تكرار نجاحات مشروع حزام الأرز الكوري في المنطقة الجنوبية من أفريقيا. في عام 2024، وقّعت وزارة الزراعة والغابات والشئون الريفية الكورية (MAFRA) مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في مشروع حزام الأرز الكوري مع أربع دول أفريقية، هي: (أنغولا، ومدغشقر، وملاوي، وزيمبابوي).

وأكدت الوزارة أنها ستبذل جهودًا حثيثة لضمان أن يكون مشروع حزام الأرز الكوري منصة لتحقيق المزيد من التقدم في الزراعة والمناطق الريفية في أفريقيا. ولتحقيق هذا الهدف، ستربط الوزارة مشروع حزام الأرز الكوري بمجالات أخرى، مثل دعم صناعة تجهيز وتوزيع الأرز، وتحسين البيئة المعيشية في المناطق الريفية، وغيرها.