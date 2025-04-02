مخرج لام شمسية: استخدام أغنية اسلمي يا مصر قرار خالص لصناع المسلسل

وضع المخرج كريم الشناوي، حدا للشائعات التي تعرضت لها الحلقة الأخيرة من مسلسله لام شمسية، والجدل الكبير الذي أثارته أغنية "اسلمي يا مصر"، التي اختتمت بها أحداث الحلقة واعتقد كثيرون أنه تم فرضها على صناع العمل، ولم ينتهِ الجدل حتى بعد أن أصدر المؤلف عبد الرحيم كمال بيانا نفى فيه تدخل الرقابة في هذا الأمر.

وكتب "الشناوي"، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "توضيح حول استخدام أغنية “اسلمي يا مصر” في نهاية مسلسل “لام شمسية".

وتابع: "لدي قناعة راسخة بأنه بمجرد خروج أي عمل إبداعي إلى الجمهور، تنتهي علاقة صُنّاعه بتأويله، ويصبح تفسيره حقًا أصيلًا للجمهور، ولهذا فضّلت عدم التعليق لأطول فترة ممكنة، حتى لا يؤثر رأيي أو رأي أي من فريق العمل على تلقّي المشاهدين للعمل".

وأضاف: "لكن فيما يخص استخدام أغنية "اسلمي يا مصر" في نهاية "لام شمسية"، أعتقد أن من واجبي توضيح بعض الأمور المرتبطة بهذا القرار، استخدام الأغنية كان قرارًا خالصًا من صُنّاع العمل، دون أي تدخل من جهات رقابية أو إنتاجية".

وواصل: "لم نكن نتوقع كصُنّاع أن يُفهم استخدام أغنية تعبّر عما نشعر به، على أنه نتيجة ضغط من جهات رسمية، في حين أن دوافعنا الحقيقية كانت نابعة من شعور صادق، ومن فخرنا بأنه، ورغم كل الصعوبات، نجحنا في إنجاز هذا المشروع وخروجه إلى النور بإنتاج مصري خالص، وبدعم من مؤسسات مصرية".

وأكد: "أدرك تمامًا، من خلال ردود الأفعال، أن قسماً كبيراً من الجمهور لم يرَ في هذا الاستخدام توظيفًا مناسبًا (وهو ما أتفهمه تمامًا، فغالبًا ما يكون لدى الفنان تصور معين، ثم يُفاجأ بأن استقبال الجمهور جاء على خلاف ما توقّع)، وهنا لا أحاول التبرؤ من القرار أو تقديم أعذار له، بل على العكس، أتحمل مسؤوليته بالكامل، لكنني أؤمن أن من حق الجمهور أن يعرف رؤيتنا، والدوافع التي جعلتنا نتخذ هذا القرار، وله كل الحق بالطبع في رفضها أو قبولها".

واستطرد: "ربما كانت لحظة اتخاذ قرار استخدام “اسلمي يا مصر” لحظة اختلطت فيها مشاعرنا كصُنّاع تجاه العمل، بمشاعر الدراما ذاتها وتفاعل الجمهور معها".

وقال: "أعترف أننا لم نتوقع إطلاقًا، وبأي صورة، هذا القدر من التفاعل والحماس والانخراط من جانب الجمهور، وطوال رحلة "لام شمسية" الطويلة والمرهقة، كانت لدينا هواجس كثيرة حول مدى تقبل الناس ومؤسسات المجتمع المختلفة للطرح الذي يحمله المسلسل، وما قد يثيره عرضه من اتهامات معتادة قد تطالنا بتشويه سمعة البلد او تسليط الضوء على جوانب مظلمة قد لا يرغب المجتمع في اظهارها أو نكأ جراحها، وكنا نرى أن العكس هو الصحيح".

وأضاف: "كنا نؤمن أن الوطنية الحقيقية تكمن في النظر النقدي للمجتمع، وأن الأجيال القادمة تستحق واقعًا أفضل، وأن التغاضي عن المشكلات لا يخدم الوطن، بل مواجهتها بصدق والتفاعل معها هو ما يصنع التغيير".

وتابع: "حالة التفاعل والتعاطف والتفهم الكبير من الجمهور أشعرتنا، وبشكل خاص ونحن نضع اللمسات الأخيرة على الحلقة الأخيرة، بأننا أوصلنا رسالة معينة، رسالة نعتبرها وطنية بالمعنى العميق والواسع للكلمة، وأردنا أن نشرك الجمهور في هذا الشعور العفوي والمشحون، الذي تملك منّا جميعًا كصُنّاع".

وأضاف: "وكان باعثه الأول والأخير هو التفاف الناس وحماسهم ودعمهم، في النهاية أنا سعيد جدًا بحالة النقاش التي أثارها المسلسل، وآمل أن يكون قد فتح بابًا لنقاشات أوسع، ولأعمال أكثر جرأة، تتناول مواضيع مسكوتًا عنها، لدي قناعة كاملة أن هذا التوضيح قد لا يرضي البعض ولكن الواجب المهني يستوجب التوضيح مهما كانت النتائج".

يذكر أن مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل وأحمد صلاح السعدني ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وأثار جدلا كبيرا عقب عرضه لإثارته قضية التحرش بالأطفال.