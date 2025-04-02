 رئيس وزراء لبنان يعرب عن رغبته في زيارة دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء لبنان يعرب عن رغبته في زيارة دمشق

نواف سلام
نواف سلام
د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 9:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 9:51 م

أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السوري أحمد الشرع، مهنئاً بتشكيل حكومة سورية جديدة. وأعرب الرئيس سلام عن رغبته في القيام بزيارة رسمية قريباً إلى دمشق لبحث القضايا المشتركة.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني "عن رغبته في القيام بزيارة رسمية قريباً إلى دمشق، على رأس وفد وزاري، بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين". بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء .

وبحث الجانبان خلال الاتصال "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري".


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