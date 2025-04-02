الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان 12 مرة منذ 16 مارس

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر 12 مرة منذ 16 مارس الماضي.

وأفاد تقرير بثته قناة المسيرة التابعة للحوثي، بأن "العمليات العسكرية ضد حاملة الطائرات الأمريكية نفذتها قوات الجماعة باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة".

ومنذ منتصف مارس 2025، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية وحظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة.

وفي المقابل، استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، بعد توقف استمر نحو شهرين.

وحتى اليوم، نفذت الولايات المتحدة قرابة 300 غارة على اليمن خلال نصف شهر فقط، في أعلى معدل لعدد الضربات منذ بدء الهجمات العسكرية لواشنطن ضد الحوثيين مطلع عام 2024.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا "مقتل العديد من قادة الحوثيين جراء غارات بلاده، بينما لم تعلق الجماعة على ذلك".