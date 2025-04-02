كشفت شهادات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل جديدة عن حادث هجوم نمر أبيض على أحد العاملين بسيرك "البوريفاج" في طنطا، حيث أكد شهود عيان أن المُساعد لم يكن داخل القفص أثناء وقوع الحادث.

ووفقًا لما نشره بعض الحاضرين عبر صفحة Tanta mall على "فيسبوك"، فإن الضحية كان يربط الحبل في الحديد خارج القفص، عندما تعرض لهجوم مفاجئ من النمر، الذي التقط ذراعه وسحبها بقوة، ما أدى إلى إصابته البالغة.

وعلّق أحد الشهود قائلًا: "النمر ماكانش قصده يهجم عليه، العامل إيده كانت جوه فجأة والنمر مسكها وماسابهاش"، فيما أضاف آخر: "الراجل كان بره القفص أصلاً، كان بيربط الحبل، وفجأة النمر هجم عليه".

الحادث الذي أثار جدلًا واسعًا دفع البعض للمطالبة بمزيد من إجراءات السلامة داخل السيرك، بينما أكدت مدربة الأسود أنوسة كوتة أن الخطأ كان فنيًا، مؤكدة أن النمر سيتم عزله عن المشاركة في العروض.

يذكر أن الضحية نُقل إلى مستشفى طنطا الجامعي، حيث يخضع للعلاج، بينما تقرر عزل النمر بطل الواقعة وإرساله إلى القاهرة للخضوع لمزيد من التدريب والترويض.



