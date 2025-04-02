وزيرة التنمية الألمانية ترفض دمج وزارتها مع وزارة الخارجية

أعربت سفينيا شولتسه وزيرة التنمية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية عن معارضتها لدمج وزارتها مع وزارة الخارجية.

وفي مستهل القمة العالمية لذوي الإعاقة في برلين، قالت شولتسه المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:"هناك نقاش حول وزارة التنمية، وموقفي في هذا الشأن واضح تمامًا: أريد الحفاظ على هذه الوزارة."

وتشهد ألمانيا حاليا مفاوضات بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي لتشكيل ائتلاف حاكم جديد يقود ألمانيا خلال الفترة التشريعية المقبلة، وكان مفاوضو الاتحاد المسيحي طالبوا خلال المحادثات مع الحزب الاشتراكي بدمج وزارة التنمية في وزارة الخارجية.

وردّت شولتسه على ذلك بقولها: "أعتقد أنه في ظل الأوضاع الحالية، نحن بحاجة لهذه الوزارة أكثر من أي وقت مضى، فهي ورقة قوة لدينا. وأنا سعيدة جدًا جدًا بكوني وزيرة التنمية."

كما طُرِح عليها سؤال حول ما إذا كانت ترغب في الاستمرار كوزيرة للتنمية في الحكومة الجديدة.