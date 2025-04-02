وفاة فال كيلمر بطل أفلام توب جان إثر مضاعفات التهاب رئوي

توفي الممثل الشهير فال كيلمر، بطل أفلام «توب جان»، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عاما، بعد مضاعفات تابعة لإصابته بالتهاب رئوي، وذلك بعد معاناة صحية خلال السنوات الماضية مع مرض سرطان الحلق.

وأكدت ابنته مرسيدس كيلمر، في بيان صحفي لها تداولته وسائل الإعلام الأمريكية، أن سبب الوفاة كان التهابا رئويا، نتج عنه مضاعفات أدت إلى تدهور حالته، نافية أن سرطان الحلق الذي أصيب به عام 2014 هو السبب، حيث إنه شفي منه منذ سنوات، بعد خضوعه لعملية جراحية لفتح القصبة الهوائية، مما أثر على قدرته على الكلام في سنواته الأخيرة.

يذكر أن كيلمر، كان ظهر لأول مرة في فيلم «تجسس ساخر» عن الحرب الباردة بعنوان «سري للغاية» عام 1984، حيث لعب دور مغني أميركي محبوب من الجماهير، يجد نفسه متورطا دون قصد في مؤامرة ألمانية شرقية لإعادة توحيد البلاد. وزادت شهرته بعد ذلك من خلال مشاركته مع توم كروز في الفيلم الناجح «توب جان» عام 1986، إلى جانب فيلم «باتمان إلى الأبد» عام 1995.

وشهد فيلم «توب جان: مافريك»، الذي عرض عام 2022، بعد 36 عاما من الجزء الأول، أخر ظهور لـ فال كيلمر، حيث ظهر كضيف شرف في دور رئيس أكاديمية الطيران الأمريكي.